Dieser Tage fand im Siedlerheim in Knetzgau die Jahresversammlung der SPD Knetzgau statt. Erstmalig empfing laut einer Mitteilung der Sozialdemokraten der stellvertretende Ortsvorsitzende Karl Weißenberger Mitglieder aus den ehemaligen Ortsvereinen Zell und Knetzgau gemeinsam. Die beiden Ortsvereine in Knetzgau und Zell hatten sich zu einem Ortsverein, der SPD Knetzgau, vereint.

Zu dem Tagesortungspunkt "Nachlese Kommunalwahlen" berichteten die beiden Gemeinderäte Sebastian Schierling und Fritz Betz aus der Gemeinderatsarbeit. In der Diskussion über die Kommunalwahlen im März dieses Jahres wurde einhellig festgestellt, dass es notwendig sei, die Wahrnehmung der SPD Knetzgau in der Öffentlichkeit dauerhaft zu verstärken. Aus diesem Grund will die SPD Knetzgau in sechswöchigen Abständen einen Bürgerstammtisch jeweils in einem anderen Gemeindeteil anbieten.

Ziel dieser Aktion soll sein, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen an die SPD, aber natürlich auch an die beiden SPD-Gemeinderäte heranzutragen. Um den Stammtisch abwechslungsreich zu gestalten, will der Ortsverein zu aktuellen Themen regelmäßig aussagekräftige Referenten einladen.

Zum Auftakt ist es gelungen, Uwe Gratzky zu dem Thema "Jeder Flüchtling erhält 1000 Euro und ein Handy, stimmt das tatsächlich?" zu gewinnen. Uwe Gratzky ist in verantwortlicher Position im Ankerzentrum in Würzburg tätig und war auch an Rettungsaktionen auf Schiffen im Mittelmeer beteiligt. Der Termin und der genaue Veranstaltungsort werden noch bekanntgegeben.

Weiter soll im März 2021 wieder eine Fahrradbörse veranstaltet werden. Das Thema Flugplatz Haßfurt und die Erweiterung der Klinik in Haßfurt wurden besprochen. Einstimmig ist die SPD Knetzgau dafür, nachdem die Stadt Schweinfurt und die Industrie Schweinfurt ausgestiegen sind, den defizitären Verkehrsflugplatz in Haßfurt im Kreistag kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Mit der Wahl der Delegierten Michael Großkopf und Karl Weißenberger für die Aufstellung der Bundeswahlkreis-Konferenz im Herbst endete die Jahrestagung. red