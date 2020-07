Klosterlandschaft und Erlebniskelterei

Im Mittelpunkt der 14. Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Region Bamberg e. V., die heuer in der Dreifachsporthalle der Staatlichen Berufsschule I in Bamberg veranstaltet wurde, stand die Wahl des Vorstandes.

Zuvor standen weitere Punkte auf der Tagesordnung der Versammlung, zu welcher der Vorsitzende, Landrat Johann Kalb (CSU), rund 40 Mitglieder begrüßen konnte. So berichtete LAG-Managerin Bettina Fritzler im Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2019. Im zurückliegenden Jahr konnten bei der LAG Region Bamberg e.V. insgesamt vier Einzel- und zwei Kooperationsprojekte in die Leader-Förderung aufgenommen werden.

Laut Landrat sei besonders die Bewilligung des transnationalen Kooperationsprojektes "TNC I Cisterscapes - Cistercian landscapes connecting Europe" hervorzuheben, das insgesamt mit über 375 000 Euro durch Leader gefördert wird. Kalb: "Der Landkreis Bamberg ist somit Träger des bislang größten transnationalen Leader-Kooperationsprojekts Bayerns."

Das Projekt strebt eine Zusammenarbeit von mitteleuropäischen zisterziensischen Klosterlandschaften auf kommunaler, wissenschaftlicher und bürgerschaftlicher Ebene an, um die historische Kulturlandschaft ins Bewusstsein zu rücken, touristisch aufzuwerten und für die Weiterentwicklung ländlicher Regionen zu nutzen. Ziel ist die gemeinsame Beantragung eines transnationalen europäischen Kulturerbe-Siegels für die Klosterlandschaft Ebrach/Steigerwald mit siebzehn weiteren Zisterzienser-Klöstern in sechs Ländern.

Neben diesem Projekt wurden zahlreiche weitere Vorhaben durch die LAG-Managerin vorgestellt, welche durch Leader gefördert werden konnten: so zum Beispiel das "Hotelentwicklungskonzept" und das "Landkreis-Magazin" des Landkreises Bamberg, die "Erlebniskelterei Trabelsdorf" sowie das Kooperationsprojekt "Machbarkeitsstudie zur kulturtouristischen Inwertsetzung des Erbes Balthasar Neumanns". In der laufenden Förderperiode (2014 bis 2020), welche vor kurzem um ein Jahr, also bis Ende 2021, verlängert wurde, konnten für insgesamt 32 Projekte Leader-Mittel durch den Vorstand der LAG Region Bamberg beschlossen werden. Aktuell fließen dafür über 1,4 Millionen Euro an Fördermitteln.

Nach diesen Erläuterungen beantragte Kassenprüfer Michael Bergrab bei den Mitgliedern, den Vorstand zu entlasten, was einstimmig erfolgte. Ebenso einstimmig wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2020 genehmigt.

Das Wahlergebnis

Bei der Wahl der Vorstandes stellten sich folgende Kandidaten auf, welche einstimmig durch die Mitglieder gewählt wurden: Landrat Johann Kalb als Vorsitzender, die Stellvertreter Bürgermeisterin Regina Wohlpart (Viereth-Trunstadt), Bürgermeister Carsten Joneitis (Oberhaid) und Bürgermeister Wolfgang Desel (Strullendorf) sowie die Beisitzer Hubert Dietz (Bayerischer Bauernverband), Anneliese Göller (Landesbäuerin), Pfarrer Ulrich Rauh (Evangelisches Dekanat Bamberg), Dagmar Raab (Bund Naturschutz Bayern e.V.), Annette Schäfer (Kreisheimatpflegerin) und Helmut Schorr (Andreas Schorr GmbH & Co. KG Sand-, Kies- und Betonwerke). Bei der Wahl der Kassenprüfer wurden Bürgermeister Michael Bergrab sowie Bürgermeister Johannes Maciejonczyk ebenfalls einstimmig gewählt.

Im 2007 gegründeten Verein Region Bamberg e. V. sind alle Kommunen des Landkreises Bamberg (außer der Stadt Schlüsselfeld), regionale Vereine und Verbände sowie engagierte Bürger organisiert. Der Verein bildet die Grundlage zur Teilnahme am Leader-Programm der Europäischen Union. Die aktuelle Mitgliederzahl der LAG beträgt 67 Mitglieder. Weitere Informationen zum Verein, zur Mitgliedschaft, den Projekten und Fördermöglichkeiten durch Leader finden sich unter www.regionbamberg.de. red