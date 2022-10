Unachtsamkeit führte am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Schwelbrand in einer Küche in der Straße "Am Graben" in Marktbreit. Eine 91-Jährige ließ Zeitungen auf ihrem Herd liegen und schaltete ihn an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, teilt die Polizei mit.

Die Frau wurde durch die Rettungskräfte aus dem Anwesen getragen. Zwei weitere Mitbewohner mussten mit der Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet werden. Die 91-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. In der Küche entstand erheblicher Schaden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.