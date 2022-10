Wahlen, Ehrungen und ein Rückblick standen im Mittelpunkt einer Versammlung der Rüdenhäuser Feuerwehr.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Gerhard Ackermann wurde Kommandant Steffen Ackermann im Amt bestätigt. Nachdem sein Vize Michael Müller nicht mehr kandidierte, entschieden sich die 19 Stimmberechtigten für Justin Collins als Nachfolger. Kassenprüfer bleiben Wilhelm Pfeifer und Karl-Heinz Rebitzer, ebenso die Vertrauensleute Christian Neubert und Jürgen Bock.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht betonte, er habe mit der neuen Landkreisfeuerwehrinspektion alle Feuerwehren besuchen wollen, was aber an der Pandemie scheiterte. Nun jedoch könne er den Dank des Landkreises für die geleistete Arbeit erstatten. Er hob hervor, dass beim Unwettereinsatz in Wiesentheid 1300 Feuerwehrdienstleistende im Einsatz standen. Die Anforderungen werden wohl so weitergehen, daher werde derzeit am Katastrophenschutz geplant.

Albrecht wies darauf hin, dass bei einem Stromausfall das digitale Netz, darunter auch das Handynetz, ausfalle. In den Gemeinden sollen daher Lichtpunkte mit den Feuerwehrhäusern als Schwerpunkt erstellt werden. Die Rüdenhausener Wehr habe bereits eine beachtliche Zahl an Einsätzen absolviert, sie werde nun wegen der Autobahnbaustelle auch in die Autobahnbereitschaft einbezogen.

Zunächst hatte der Kommandant die Mitgliederzahl in Vertretung des Vortsitzenden Dieter Hüssner mit 34 aktiven, 15 fördernden und 45 passiven Floriansjüngern beziffert.

Im Berichtsjahr erfolgten 31 Alarmierungen, darunter 24 wegen technischer Hilfeleistung. Wegen der Unwetterlage am 9. Juli 2021 standen die Feuerwehrler mehr als 13 Stunden im Dauereinsatz, insgesamt wurden im Jahr 2021 zehn Unwettereinsätze gezählt.

Aktuell sucht die Feuerwehr Personen, die sich zum Tragen von Atemschutz ausbilden lassen, da Einsätze ohne schweren Atemschutz heute kaum noch möglich sind.

Der Kommandant würdigte die Rückkehr von Kai Flagge in die aktive Wehr sowie den Eintritt von Inka Flagge, Franz Reinfelder und Valentin Schuster in die Jugendfeuerwehr. Flagge will sich um den Aufbau einer Kinderfeuerwehr kümmern und kann dafür auf die Unterstützung des Kommandanten zählen.

Das 2022 eigentlich anstehende Jubiläumsjahr 150 Jahre Feuerwehr wird mit dem Sommerfest 2023 nachgeholt.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht und Kommandant Ackermann ehrten in der Versammlung langjährige Feuerwehrmitglieder: Ehrenmitglied: Helmut Lindner; Andreas Hauser, Gerhard Maul (40 Jahre); Steffen Ackermann (25 Jahre); Gabriele Ackermann, Martin Lang, Sebastian Paul (20 Jahre); Kay-Yvo Baudler, Alexander Bergmann, Christian Bock, Lukas Hungbaur, Tobias Maier, Stefan Nürnberger, Jochen Schwemmer (10 Jahre).