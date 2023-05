Von Fachkräftemangel in Kitas hört man im Moment oft. Im Haus für Kinder Schwalbennest in Bibergau, wird hier immer nach neuen Ansätzen gesucht, um Personal einzustellen und langfristig zu binden.

So berichtet die Einrichtungsleitung Anja Reuther: "Nachdem sich unser Haus durch den Einzug in die neue Kita im Herbst 2022 um das Doppelte vergrößert hat, mussten auch wir uns mit dem Gedanken der Personalgewinnung auseinandersetzen. Das Haus mit Umgebung ist großartig, aber das allein reicht bei Weitem nicht aus, um Mitarbeiter zu gewinnen." Deswegen machten sich die Beteiligten frühzeitig Gedanken, wie sie neues Personal gewinnen und bestehendes Personal längerfristig binden können. "In unserer Einrichtung arbeiten Mitarbeiter zum Teil schon seit vielen Jahren", erklärt Reuther."

So konnten im Dezember 2022 erst zwei Mitarbeiterinnen ihr 15-jähriges Betriebsjubiläum feiern", so Reuther weiter. Damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen, finden immer wieder Feedbackgespräche statt, der Einarbeitungsprozess wird professionell durch einen Tutor begleitet und gemeinsame Teamcoachings und Mitarbeitertage stärken den Zusammenhalt. Im Mai fand eine Wanderung der Mitarbeiter durch das Handthal statt, in dem auf dem Franziskusweg mit Pfarrer Mai wertvolle Impulse für sich selbst, aber auch die Arbeit mit den Kindern gesammelt werden konnten.

Kleine Aufmerksamkeiten wie eine Rose und Schokolade am Tag der Kindertagesbetreuung zeigen die Wertschätzung für das Team. "Und tatsächlich konnten wir seit September sechs großartige Mitarbeiter für unser Schwalbennest gewinnen", erzählt Reuther. "Besonders stolz sind wir auf Iris Rauch, die ein absoluter Quereinsteiger in dieses Berufsfeld ist", ergänzt Jessica Jacobi die Stellvertretende Einrichtungsleitung. In kürzester Zeit absolvierte Rauch ihre Ausbildung zur Tagespflegeperson und Assistenzkraft. "Sie assistiert uns nicht nur in unserem Alltag, sondern ist für unsere Krippenkinder eine wichtige Bezugsperson und für uns als Team eine große Unterstützung geworden", berichtet Jacobi abschließend.

Mit so viel positiver Erfahrung geht das Schwalbennestteam gestärkt den stürmischen Zeiten des Fachkräftemangels entgegen.

Von: Anja Reuther (Einrichtungsleitung, Haus für Kinder Schwalbennest, Dettelbach-Bibergau)