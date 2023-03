Die Volkshochschule Kitzingen lädt am Dienstag, 21. März, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Besserer Wohlstand ohne Wirtschaftswachstum" in die Alte Synagoge ein. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Vhs Kitzingen hervor, aus der folgende Informationen entnommen sind.

Unsere Vorstellung eines zumeist materiell verstandenen Wohlstands ist an ein stetig steigendes Wirtschaftswachstum geknüpft. Dieses Wachstum basiert auf den Annahmen unbegrenzt verfügbarer ökologischer Ressourcen und der permanenten Erwartung immer größerer Konsumausgaben. Ein Teufelskreis, der in eine existenzbedrohende Katastrophe führen kann. Dem stellt Björn Janetzky vom Zentralbereich für neue Produkte und Geschäftsfelder der Bosch Rexroth AG Wege ein nachhaltiges Wirtschaftssystem gegenüber. Gemeinsam mit den Besuchern geht der Referent der Frage nach, wie Wohlstand, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Ökologie in Einklang gebracht werden können.