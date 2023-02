Politik ist ein Gesellschaftsbereich, der für Jugendliche oft weit entfernt von ihrer eigenen Erfahrungswelt liegt. Doch die oft landläufige Meinung, Politik interessiere junge Menschen nicht, ist so nicht richtig. Das zeigte sich bei einem Politikergespräch an der Mittelschule Wiesentheid. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Schule entnommen.

Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse hatten Gelegenheit, Markus Hümpfer, Wahlkreisabgeordneter der SPD-Fraktion im Bundestag, und seinem Mitarbeiter Holger Schmitt ihre Fragen zu stellen. Und diese Chance nutzten die Jugendlichen zahlreich. Was ihm an seinem Job am besten gefalle, wollte eine Schülerin wissen. "Jeder Tag ist anders", antwortete Hümpfer und verwies auf die weiteren Termine am Nachmittag, die von Büroarbeit über Videodreh bis hin zu einem Besuch auf einem Bauernhof anstehen.

Hümpfer: "Jede Stimme zählt"

Nach privaten Einblicken wurden auch aktuelle politische Diskussionen angesprochen und so wollten die Schüler Antworten auf ihre Fragen zur Legalisierung von Cannabis und seine Haltung zum Ukraine-Krieg wissen. "Die Welt ein bisschen gerechter machen – zumindest in Deutschland", das sei sein Ziel, das er in der Politik erreichen möchte.

Im Hinblick auf die Landtagswahl im kommenden Herbst stellte Hümpfer fest, dass jede Stimme zählt. Als Beispiel führte er eine Bürgermeisterwahl an, bei der der jüngste Bürgermeister Deutschlands mit nur drei Stimmen Vorsprung gewählt wurde. Am Schluss hatte Hümpfer aber auch selbst Fragen an die Schüler. So interessierte er sich für deren Interesse an der Politik und ihre Meinung zum passiven Wahlrecht ab 16 Jahren.