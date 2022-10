Kitzingen vor 13 Minuten

Verkehrsunfallfluchten in Kitzingen und Volkach

Zu zwei Unfallfluchten ist es am Donnerstag im Bereich der Polizeiinspektion Kitzingen gekommen. Am Unteren Mainkai in Kitzingen parkte die Fahrerin eines weißen Smart diesen gegen 6.50 Uhr auf einem Parkplatz. Als sie gegen 15.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Kratzer an ihrem rechten Spiegel und am rechten vorderen Kotflügel feststellen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro, teilt die Polizei mit.