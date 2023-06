Die Senioren der CSU im Landkreis Kitzingen besuchten jüngst den Pfingstrosenbetrieb „Don Peony“ Holzäckerhof in Unterpleichfeld. Das geht aus einer Pressemitteilung der CSU-Seniorenunion hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Auf dem Holzäckerhof in Unterpleichfeld produziert die Familie von Sebastian Sauer noch Spargel angebaut. Vor wenigen Jahren dann aber wurde der Schwerpunkt auf die Erzeugung verschiedener Beerensorten gelegt. Inzwischen produziert die Familie auf annähernd 30 Hektar Fläche 30 verschiedene Päonien, also Pfingstrosensorten, die als Schnittblumen überwiegend in Deutschland verkauft werden. Ein eigener Schaugarten mit 300 Sorten veranschaulicht den Besucherinnen und Besuchern ein faszinierendes Spektrum an Farben und Blütenformen.

Die Ernte der Blumen erfolgt von Mitte April bis in den Juli. Um die Pfingstrosen vor Wind und Regen zu schützen, werden die Pflanzen weitestgehend in Folientunnel gezogen. Mit der Abwärme einer hofeigenen Biogasanlage werden hier bereits im April die ersten Päonien angeboten. Pfingstrosen können bis zu 100 Jahre lang am gleichen Standort stehen und kommen in der Regel mit den örtlichen Niederschlagsmengen aus. Die Produktion von Päonien ist somit den regionalen Boden- und Klimabedingungen angepasst.