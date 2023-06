"Wir waren überrascht von der Fülle an Anfragen", betont ILE-Sprecher und Volkacher Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Insgesamt 58 Förderanfragen erreichten die ILE Mainschleife Plus zwischen Ende des vergangenen Jahres und Anfang des aktuellen Jahres. Alle hatten einen Antrag zur Förderung eines Kleinprojektes gestellt.

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der ILE-Region Mainschleife Plus: Es sei für ihn ein Zeichen davon, dass sich die ILE Mainschleife Plus seit Ihrer Gründung im November 2021 gut etabliert hat. Das Regionalbudget ist ein wirksames Instrument der ILE.

Das Entscheidungsgremium wählte in zwei Runden insgesamt 34 Projekte aus, die in diesem Jahr in den Genuss der Förderung aus dem Regionalbudget kommen. Das Gremium, bestehend aus regionalen Vertretern der Jugend, des Sports, der Kirche, des Gewerbes und der Behörden, fällte nach dem Fristende eine Auswahlentscheidung.

Bis 20. September verwirklicht sein

Bewertet wurde nach den vorher festgelegten und auf der Website öffentlich kommunizierten Kriterien. Alle Antragsteller wurden direkt im Anschluss über die Entscheidung informiert. Einige Projekte konnten bereits abgeschlossen werden, bis spätestens 20. September dieses Jahres müssen alle Projekte verwirklicht sein. Diese Frist ist nämlich Bedingung im Förderfall.

Diejenigen, die in diesem Jahr keine Förderzusage erhalten haben oder solche, die jetzt schon eine Idee für ein kreatives Kleinprojekt haben, können sich bereits Gedanken machen, denn auch in 2024 wird voraussichtlich wieder ein Regionalbudget-Topf in der ILE Mainschleife Plus zur Verfügung stehen.

Ansprechpartnerin ist die Umsetzungsbegleitung der ILE Mainschleife Plus, Theresa Ott, Tel.: (09381) 40126, E-Mail: theresa.ott@volkach.de

Weitere Infos sowie die Liste der Projekte, die eine Förderzusage erhielten, finden Interessierte unter www.ilemainschleifeplus.de/regionalbudget