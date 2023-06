Ein sichtlich entspannter Ortsvorsitzender hatte zum Sitzungsbeginn eine beachtliche Zahl von Mitgliedern zu begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt dem Ehrengast des Abends: Doris Paul aus Wiesenbronn, stellvertretende Landrätin und Kreisrätin. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbandes Mainbernheim entnommen.

Feltes beschäftigte sich in seinem Bericht mit der Weltlage, die von jedermann als große Belastung oder sogar als Bedrohung wahrgenommen werde. Er würdigte in seinem Jahresbericht den Einsatz und die Verdienste für die CSU der im Vorjahr verstorbenen, langjährigen Mitglieder Julius Göttemann, Alfred Meyer, Eva Wichert und Heinrich Kämmerer.

Manfred Ziegler bekam für die Kassenführung von der Kassenprüferin Erika Kramer ein großes Lob. Die Entlastung erfolgte. Stadtrat Herbert Friederich befasste sich in seinem Bericht aus dem Stadtrat mit der Neugestaltung der Stadtmitte. Die Gestaltung der Kellergasse sei bereits abgeschlossen, teilte er mit. Sein Kollege Thomas Kramer berichtete, dass der Stadtrat in der Altstadt auf der Suche nach geeigneten Flächen für Photovoltaik sei.

Vorschlag: Wanderungen mit umliegenden Ortsverbänden

Manfred Ziegler berichtete von einer Wanderung mit CSU Mandatsträgern am 29. Januar und schlug vor, dass zukünftig Wanderungen mit den umliegenden Ortsverbänden unternommen werden sollten. In Bezug auf die kommende Krankenhausreform wurde dafür plädiert, dass für die Klinik Kitzinger Land keine Rückstufung erfolgen darf Dann kam Doris Paul zu Wort: Sie freute sich über die leidenschaftliche, aber sachlich geführte Diskussionsrunde und lobte den Ortsverband. Der Erhalt der Klinik Kitzinger Land sei auch für sie ein Topthema. Sie wies in diesem Zusammenhang auf den Förderverein Krankenhaus "Kitzinger Land" hin. In ihrem Bericht aus dem Kreistag erwähnte Doris Paul, dass die Kreisverwaltung eine Energieberatung anbiete.

Die von Doris Paul geleiteten Neuwahlen kamen zu folgendem Ergebnis: Karl-Heinz Feltes bleibt Ortsvorsitzender. Thomas Kramer ist sein Stellvertreter. Manfred Ziegler bleibt Schatzmeister und Schriftführer. Beisitzer sind Herbert Friederich, Peter Hartmann, Klaus Ebner. In der Versammlung der Kreisdelegierten sind Karl-Heinz Feltes und Manfred Ziegler vertreten. Ersatzleute sind Hubert Henneberger und Thomas Kramer.