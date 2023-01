Am Donnerstag, 29. Dezember, konnte die Feuerwehr Nordheim am Main ihr neues Fahrzeug offiziell an Bürgermeisterin Sibylle Säger übergeben. Das vom Feuerwehrverein finanzierte Fahrzeug wurde über das vergangene Jahr hinweg vom einfachen Transporter zum Feuerwehrfahrzeug in Eigenregie ausgebaut. Auch die ortsansässige Raiffeisenbank beteiligte sich mit einer Spende und lobte die Ideen der Feuerwehr. Durch die Hilfe der KFZ-Meisterwerkstatt Benedums-Garage, mit Inhaber Simon Benedum, konnte dieses Projekt in rund 800 ehrenamtlichen Stunden verwirklicht werden. Dieser folierte und baute das Fahrzeug zusammen mit den Kameraden der Feuerwehr kostenfrei um. Bürgermeisterin Sibylle Säger zeigte sich stolz über die Leistung ihrer Freiwilligen Feuerwehr und das Engagement das die Männer und Frauen in ihrer Freizeit erbringen, um die Feuerwehr wieder ein Stück leistungsfähiger zu machen. So übernimmt ab diesem Tag die Gemeinde die Kosten für die künftige Unterhaltung sowie der Beladung des Fahrzeuges.

Zusammen mit Kommandant Marcus Wachler erklärte Projektleiter Peter Säger, dass das Einsatzfahrzeug künftig für die Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie für Ausbildungs- und Vereinsfahrten dienen soll. Im Einsatz wird dieses als Einsatzleitwagen, Mannschaftszubringer und Versorgungsfahrzeug fungieren. Die Nordheimer Wehr freut sich, dass das Fahrzeug pünktlich zum Start des Jubiläumsjahres zum 150-jährigen Bestehen so gut wie fertig gestellt ist, und somit ein weiteres Projekt im Zuge der Modernisierung abgeschlossen wurde.

Von: Peter Säger (2. Vorstand, Freiwillige Feuerwehr Nordheim am Main)