Kürzlich haben die Klassen G4 und M1 der St. Martin-Schule Kitzingen gemeinsam am Aktionstag Musik in Bayern mitgemacht. Unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Frau Fuchs haben die Kinder, passend zum Sachunterrichtsthema "Der Wald", Waldinstrumente gebaut. Die Schülerinnen und Schüler haben Rasseln, Klanghölzer, Waldgitarren und Waldshaker selbst hergestellt. Anschließend haben sie das afrikanische Lied "Banaha" kennengelernt, gesungen und mit ihren Instrumenten musikalisch begleitet. Die Kinder und auch die Betreuer hatten viel Spaß an dem musikalischen Vormittag und waren gut für die Pfingstferien eingestimmt.

Von: Elisa Fuchs (Studienrätin im Förderschuldienst, St. Martin - Schule Kitzingen)