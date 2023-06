Unlängst starteten wir in Fahrgemeinschaften ab unserem Vereinsheim zur Frühjahrs-Wanderung in den nördlichen Steigerwald, nach Theinheim. Von Theinheim starteten 26 Teilnehmer. Am Grünen Baum ging es über den Holzweg, vorbei am Jugendzeltplatz, zum Kreuzweg.

Dieser ist einzigartig in Unterfranken und zieht nicht nur an Karfreitag, wenn eine Prozession stattfindet, Gläubige an, sondern das ganze Jahr. Er besteht aus 14 Stationen und wurde 1903 von den Bürgern selbst aus Terrakotta-Tafeln angelegt.

Von hier ging es weiter zum "Waldgeister Skulpturenweg", einen Weg der 2008 auf Idee vom Gastwirt Michael Bayer angelegt wurde. Ihm gelang es, nationale und internationale Künstler für dieses Projekt zu gewinnen. Aus Bäumen, die ohnehin zur Fällung anstanden, wurden geheimnisvolle Fabelwesen, Tiere und Pflanzen geschaffen. Mystischen Sagengestalten wie, Lilith, König Karl, der gespenstische Reiter, die Nymphe, um nur einige der Waldgeister zu nennen, säumen den Weg und laden zum Betrachten und Nachdenken ein.

Die Idee Bayers war es auch, mit dem Skulpturenweg Menschen zu animieren, mit offenen Augen durch den herrlichen Steigerwald zu wandern. Die Idee fand bei uns fruchtbaren Boden, unsere Fantasie war aktiviert.

Der Schulterbach begleitete uns Teile des Wanderweges, nach ihm ist das Naturschutzgebiet Schulterbachtal benannt. Am Ende des Tales rasteten wir am Vereinsheim des Angelvereins, an romantisch gelegenen Angelseen und benachbarter Pferdekoppel und genossen den herrlichen Sonnentag.

Weiter ging es über ansteigende Feldwege, Wiesen und Naturschutzbereiche Richtung Falsbrunn. Am höchsten Punkt hatten wir herrliche Blicke ins oberfränkische Land. Durch den langgezogenen Anstieg splittete sich unsere Gruppe auf. Die in Falsbrunn wartende erste Gruppe genoss im Biergarten bereits die Qualität des Theinheim Bieres.

Kein Problem für die restliche Gruppe, denn nach Ankunft im reservierten Brauereigasthof erhielten wir ebenfalls kühle Getränke, ein schmackhaftes Essen und Appetit auf die SCM-Herbstwanderung, die uns im Oktober in den Landkreis Würzburg führen wird.

Von: Peter Kapp, für die SCM Walking-Abteilung, SC Mainsondheim