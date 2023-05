6,08 Millionen Euro: Mit diesem Betrag fördert der Freistaat Bayern in diesem Jahr insgesamt 22 kommunale Hochbauprojekte an Schulen und Kindertagesstätten in der Region Kitzingen. Dies teilt die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), in einem Pressebericht mit.

"Die Förderzusage aus München ist für unsere Kommunen entscheidend bei der Umsetzung wichtiger Bauprojekte. Das schafft Planungssicherheit und ermöglicht, dass unsere Kinder in einem guten Umfeld mit zeitgemäß ausgestatteten Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen lernen können und betreut werden", so die Abgeordnete.

Die Fördermittel verteilen sich dabei wie folgt:

Albertshofen: 120.000 Euro als Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Buchbrunn: 19.000 Euro für Umbaumaßnahmen an der Mittelschule; Dettelbach: 200.000 Euro für den Umbau der ehemaligen Schule zur Kindertageseinrichtung; Geiselwind: 44.000 Euro für den Ersatzneubau der Freisportanlagen der Drei-Franken-Grundschule sowie 437.000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung; Kitzingen: 200.000 Euro Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung St. Johannes, 400.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Alemannenstraße, 750.000 Euro für die Generalsanierung der Sporthalle im Sportzentrum Sickergrund für Zwecke des Schulsports; Landkreis Kitzingen: 150.000 Euro für die Erweiterung der Staatlichen Realschule Dettelbach; Kolitzheim: 68.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Mainbernheim: 163.000 Euro Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Markt Einersheim: 255.000 Euro als Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Marktbreit: 144.000 Euro für Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Nordheim: 600.000 Euro für den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung; Obernbreit: 300.000 Euro für den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung; Prichsenstadt: 100.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Rödelsee: 200.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung; Schwarzach: 880.000 Euro für die Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule „Schwarzacher Becken"; Sommerach: 100.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Valentin; Volkach: 100.000 Euro für Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Obervolkach; Wiesentheid: 100.000 Euro für die Erweiterung der Kinderkrippe; Schulverband Wiesentheid: 750.000 Euro für Umbau, Erweiterung und Ersatzneubau der Freisportanlage der Grund- und Mittelschule Wiesentheid.