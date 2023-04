Dem Großlangheimer Fußballclub geht es wie vielen anderen Vereinen auch: Auf der einen Seite ist man froh, dass nach Corona wieder die Veranstaltungen stattfinden und auf der anderen Seite wird es immer schwieriger, genügend Helferinnen und Helfer zu finden.

In der Jahreshauptversammlung des FC Eintracht am Abend des Ostermontag appellierte Vorsitzender Dominik Droll an die Mitglieder, sich mehr in das Vereinsleben einzubringen. Er berichtete von einem "relativ normalen Jahr 2022" mit dem Gaudi-Turnier an Pfingsten, der Mitwirkung beim Weinfest und dem Bürgerschießen, bei dem der FC bei der Meistbeteiligung an erster Stelle lag. Gut besucht waren Fisch-, Kirchweih- und Schnitzelessen.

Die Fenster im Sportheim wurden ausgetauscht, energiesparende Lampen angebracht, die Terrassentür versetzt "und der Innenraum auf Vordermann gebracht". Vorgesehen ist in diesem Jahr der Austausch der alten Flutlichtanlage. Der Vorsitzende dankte für jegliche tatkräftige Mithilfe und kündigte an, dass das heurige Pfingstturnier eine Woche später stattfindet.

Elf Spieler haben sich vor der Saison abgemeldet

Schriftführer Matthias Krämer bedauerte, dass sich vor der Saison 2022/23 elf Spieler abmeldeten und dass die Zahl der Helfer von Jahr zu Jahr weniger werde. Er ging auf die wichtigsten Themen der Ausschusssitzungen ein – auf die Renovierung der Grillhütte, die Mitwirkung des Vereins beim Krackenweg und auf die Dorfmeisterschaft im Schafkopfen, bei der wieder einmal Hermann Schreiber gewann. Auch Krämer dankte für "unzählige Arbeitsstunden im Sportheim, an der Theke und in der Küche".

Den Kassenbericht erstattete Maximilian Krämer, der auf eine negative Jahresbilanz aufgrund der Investition für die neuen energieeinsparenden Fenster in Höhe von rund 17.000 Euro verwies. Respekt bekundete Bürgermeister Peter Sterk, "dass von relativ wenigen Helferinnen und Helfern viel geleistet wird".

Schon vier Spielabsagen: Ausschluss droht

FC-Vorsitzender Dominik Droll listete auch die wichtigsten Daten zum Sportbetrieb auf. Die Fußballer, die in einer Spielgemeinschaft mit dem VfL Kleinlangheim dem runden Leder nachjagen , stehen in der A-Klasse Schweinfurt auf dem neunten Platz "und drei der letzten fünf Spiele sind wegen der Abstiegsgefahr Endspiele".

Die zweite Mannschaft bestreitet auch Spiele neun gegen neun, wenn beide Vereine einverstanden sind. Ihr droht wegen der inzwischen vierten Spielabsage der Ausschluss. Das Jugendteam bildet eine Spielgemeinschaft mit dem VfL und dem SV Wiesenbronn. Die Sportleitungen von FC und VfL beraten über den Wechsel von der Schweinfurter in die Kitzinger A-Klasse, da aufgrund der Teilnahme von Vereinen aus der Haßfurter Gegend weite Fahrten anstehen würden.

Ehrenvorsitzender Norbert Droll nahm die besondere Ehrung für Otto Dürr und Daniel Henke vor, die beide seit 75 Jahren Mitglied beim FC Großlangheim sind. Er verlas aus dem Protokoll von 1948, dass beide im Oktober dieses Jahres in den Verein eintraten, aktive Fußballer waren und Otto Dürr dem Verein als Kassier, Vereinsdiener und Platzwart zur Verfügung stand. "Beide waren immer mit Rat und Tat zur Stelle", wie Droll unter dem starken Beifall der Anwesenden verkündete.

Ehrungen

25 Jahre: Marion Förth, Björn Grebner, Roland Pfannes, Christian Schumpa, Peter Sterk, Andreas Strung;

40 Jahre: Elmar Endres, Werner Pfannes, Ottmar Förth, Reiner Ritz;

50 Jahre: Hermann Schreiber, Siegfried Troll;

60 Jahre: Friedrich Henke, Leonhard Römmlein;

75 Jahre: Otto Dürr, Daniel Henke.