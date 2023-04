Ab Mai 2023 gibt es wieder die Möglichkeit, in der Klinik Kitzinger Land an einer Informationsveranstaltung zur "Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker" teilzunehmen.

Die Veranstaltung wird wieder regelmäßig am 2. und 4. Mittwoch des jeweiligen Monats in den Räumlichkeiten der Pflegeschule der Klinik von 19 Uhr bis 20 Uhr stattfinden. Daran können Betroffene und auch Verwandte teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Aus dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie war es in den letzten Jahren nicht möglich, diese Treffen durchzuführen. Daher steht nun umso mehr das Ziel im Vordergrund, dass betroffene Menschen die Chance bekommen, über ihre Sucht und die damit verbundenen seelischen und gesundheitlichen Probleme vertrauensvoll und anonym sprechen zu können. Inzwischen sind es mehr als zehn Personen, die als Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe zur Verfügung stehen.

Ein Tabuthema in der Gesellschaft

Auch heutzutage ist die Thematik "Alkohol-Sucht" durchaus noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Deshalb setzt AA bei der Organisation des Treffens auch auf die Unterstützung von Herbert Köhl, der durch seine Tätigkeit in der Seniorenfachstelle im Landratsamt über ein sehr gutes Netzwerk im Landkreis verfügt, um möglichst vielen Menschen mit diesen Problemen zu helfen.

Das Treffen der anonymen Alkoholiker findet wöchentlich im "Bauhaus" in der Mainbernheimer Straße 30 in Kitzingen statt. Die Selbsthilfegruppe kommt jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr zusammen. Für Familienangehörige gibt es am 1. und 3. Donnerstag des Monats zusätzlich die Möglichkeit, sich zu treffen. Ort und Uhrzeit sind dieselben wie bei den Anonymen Alkoholikern.

Betroffene Personen können sich bei weiteren Fragen gerne an die Klinik Kitzinger Land oder telefonisch an (0178) 3224894 oder (0176) 20619632 wenden.