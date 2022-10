Volkach vor 16 Minuten

Kleidertauschbörse der HSG Volkach ein voller Erfolg

Am vergangenen Samstag veranstaltete die HSG Volkach während des Jugend-Heimspieltags eine Kleidertauschbörse. "Wir haben gemerkt, dass sich im Schrank Kleidung sammelt, die einem nicht mehr passt oder gefällt, aber noch in sehr gutem Zustand ist. Gleichzeitig brauchen besonders Kinder und Jugendliche oft neue Sportsachen, weil sie aus den alten schnell rauswachsen", erklärt Sophia Scheller die Idee hinter der Aktion, die sie zusammen mit Sebastian Götz und Anna Schlachter geplant und organisiert hat. "Gerade bei den Shirts und Trainingsanzügen, auf denen das HSG-Logo ist, ist es super, wenn diese vereinsintern weitergegeben werden, und unser Handballnachwuchs freut sich über die ‚neue‘ Trainingskleidung", ergänzt Sebastian Götz. Von Hosen, T-Shirts und Pullis über Trainingsanzüge, Sportschuhe und Knieschoner war auf den Tischen im Foyer der Mainschleifenhalle alles zu finden – und kostenlos mitzunehmen. "Wir waren gespannt, ob das Konzept funktioniert, wenn wir alles kostenlos machen. Aber wie sich gezeigt hat, können wir uns auf die HSG-Familie verlassen: Die Kleidung wurde genauso fleißig abgegeben wie mitgenommen", freut sich Anna Schlachter über die gelungene Aktion. Da alles so gut funktioniert hat und von Spielern und Eltern durchweg positive Rückmeldungen kamen, können sich die drei gut vorstellen, die Kleidertauschbörse zu wiederholen.