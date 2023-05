Nach einem reichhaltigen und ausgiebigen Frühstück freuten sich die TeilnehmerInnen sehr auf den Vortrag von Apothekerin Frau Anja Fahrmeier, die viele Jahre in Wiesentheid wirkte und jetzt in der Stadtapotheke in Mainbernheim arbeitet.

Frau Fahrmeier trug das Thema "Frisch in den Frühling" in lebhafter und fachkundiger Weise anhand von ausgewählten Kräutern vor. Sie schilderte die Vorzüge von Bärlauch, Brennnessel, Birkenblätter, Löwenzahn und Spargel. Diese wertvollen Pflanzen lassen sich vielseitig zu Tee, Pesto, Gemüse, Brotaufstrich, Honig und Butter nutzen. Jede Pflanze hat ihre positiven Eigenschaften auf unsere Gesundheit und bringt uns in Schwung für einen guten Start ins Frühjahr.

Sie erläuterte auch, wie man am besten die Sonne mit Sinn und Verstand genießt. Über die Sonnenstrahlen nehmen wir über die Haut das lebenssichtige Vitamin D auf.

Zum Abschluss durften wir ihre feinen mitgebrachten Köstlichkeiten wie Kräutertee, Pestos, Brotaufstriche usw. verkosten.

Nach diesem rundum gelungenen schönen Vormittag überreichte die 1. Vorsitzende Frau Rita Geyer-Schneider Frau Fahrmeier ein Präsent aus dem Weltladen Wiesentheid.

Von: Rita Geyer-Schneider (1. Vorsitzende, KDFB Wiesentheid)