Am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, findet wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt in Iphofen statt. Viele bekannte und neue regionale Aussteller laden ein zu einem Spaziergang über den festlich geschmückten Rathausvorplatz, den Marktplatz, den Kirchplatz sowie in den Innenhof des Dienstleistungszentrums, in den Rathauskeller und die Vinothek.

Das Angebot reicht laut einer Mitteilung von vielfältigem Kunsthandwerk, handgemachten modischen Accessoires, Gebasteltem und Nützlichem bis hin zu kulinarischen Spezialitäten und süßen Leckereien. Für die kleinen Gäste dreht an beiden Tagen ein Kinderkarussell seine Runden und es werden Kutschfahrten durch das weihnachtliche Iphofen angeboten.

Möglichkeit zum Weihnachtsbaumkauf

Am Sonntag besteht auch die Möglichkeit, sich direkt auf dem Markt seinen Weihnachtsbaum zu kaufen. In der Verkündhalle des historischen Rathauses präsentiert die Iphöfer Patchwork-Gruppe ihre Ausstellung "Genäht aus Leidenschaft". Ein Lichterpfad führt vom Marktplatz in die Lange Gasse, wo der Ilmbacher Hof zu seinem eigenen kleinen "Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt" einlädt. Und auch andere Iphöfer Wirte, Winzer und Kreativ-Schaffende locken rundherum mit besonderen Angeboten.

Für weihnachtliche Klänge sorgen die Posaunenchöre der Stadtteile Iphofens, der Jugendposaunenchor der Musikschule und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr.