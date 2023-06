Einst war es ein Bürgerhaus, später eine Bäckerei, und noch etwas später herrschte dort eine "Brau- und Zapfengerechtigkeit für Bier und Wein von hochfürstlichen Gnaden." Gemeint ist das Gasthaus "Zum Goldenen Adler" in Prichsenstadt, das eine wahrlich bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Seit zwei Jahren steht es leer, früher war es auch mal ein Wirtshaus mit einer Mini-Discothek und einer Kegelbahn im Garten.

1990 wurde es zum Hotel, und im vorigen Jahr hat es der Prichsenstädter Metzger Ewald Roppelt zusammen mit der Alexander Röll GbR gekauft. Der Plan: den Biergarten des Gasthauses wieder zu beleben, und dieser Plan kann jetzt Wirklichkeit werden. Ohne Aussprache erteilte der Stadtrat Prichsenstadt dem Bauantrag von Roppelt und Röll mit 14:0 Stimmen sein Einvernehmen. Das letzte Wort, bevor im Biergarten das erste Bier gezapft und der erste Wein ausgeschenkt werden, hat nun das Landratsamt Kitzingen.

Mit den dortigen Behörden hatten Roppelt und Röll oft genug zusammengesessen, um die zu erwartenden Klippen im Bereich "Denkmalschutz" erfolgreich zu umschiffen. Das war auch notwendig, denn schon im April hatte das Duo einen Bauantrag gestellt, ihn aber wieder zurückgezogen und in einer erneuerten Version jetzt wieder bei der Stadt eingereicht. Es geht dabei um einen Antrag zur Neugestaltung des Biergartens mit Ausschank sowie Müll- und Lagerhäuschen. In früheren Zeiten, hatte die Verwaltung recherchiert, existierte dort eine Freischankfläche, die über das Gasthaus bewirtschaftet worden war. Nun wird im Biergarten eine Bestuhlung mit maximal 152 Sitzplätzen vorgesehen.

Anwohnerrechte spielen bei Öffnungszeiten eine Rolle

Die Öffnungstage sind von Dienstag bis Sonntag bis spätestens 22 Uhr geplant. Lediglich bei Sonderveranstaltungen wie Familienfeiern oder Hochzeiten könnte die Öffnungszeit bis maximal 1 Uhr verlängert werden, Roppelt/Röll rechnen mit höchstens drei Veranstaltungen pro Monat.

Doch in diesem Punkt könnte sich noch eine Änderung ergeben, ergänzte Bürgermeister René Schlehr. Noch fehle ein Schallgutachten, und das könnte durchaus ergeben, "dass eben nicht nach 22 Uhr gefeiert werden darf". Dieses Gutachten einzufordern, sei jedoch Sache des Landratsamtes, so Schlehr weiter, da auch die Anwohnerrechte eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen.

Weil das Gasthaus in der historischen Altstadt ein Teil des "Ensembles Altstadt" ist, hatte auch der städtebauliche Berater der Stadt, der Architekt Thomas Buchholz, Stellung genommen. Grundsätzlich befürwortet er aus städtebaulicher Sicht diesen neuen Bauplan und den Biergarten überhaupt. Nicht nur, weil in ihm die bayerische Biergartenverordnung eine "traditionelle Einrichtung" ansieht, die sich großer Wertschätzung erfreuen dürfe und in ihrer über lange Zeit gewachsenen Tradition ein Stück bayerischen Kulturgutes geworden sei. Sondern auch, weil sich der Biergarten im "Goldenen Adler" sehr gut in das Ensemble Altstadt einfüge.

Betriebserlaubnis geht bis Dezember

Die einzige Wortmeldung aus dem Rat kam von Pascal Zörner. Der zeigte sich etwas verwundert, dass die Betriebserlaubnis weit über die Sommerzeit hinausgehe, "und zwar von April bis Dezember". Darin sah der Bürgermeister nichts Schlimmes, im Gegenteil: "Dann werden im Biergarten halt zum Weihnachtsmarkt Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt." In Punkte "notwendige Stellplätze für Autos" waren sich die Stadt und die Antragsteller schon vorab einig: die Stellplätze werden abgelöst. Ewald Roppelt hatte im Zuschauerbereich die Sitzung mitverfolgt und verließ unmittelbar nach dem 14:0-Einvernehmen mit strahlenden Augen den Sitzungssaal.