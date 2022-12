Das Unternehmen GOK in Marktbreit spendet traditionell zur Weihnachtszeit an Menschen und Einrichtungen, die am Main entlang gelegen der Hilfe bedürfen. Geschäftsführer Gerald Unger und Inhaber Dieter Kleine überreichten in einer kleinen Feierstunde einen Scheck von jeweils 5000 Euro an den Kindergarten "Haus für Kinder" des St. Elisabethervereins Sulzfeld und an den Tierschutzverein Kitzingen für das Tierheim.

Das Unternehmen überreicht seit 20 Jahren jeweils 10.000 Euro, zum Firmenjubiläum 2018 waren es sogar 50.000 Euro. Wegen baulicher Probleme mit dem Domizil in der Kaltensondheimer Straße kommt die Spende dem Tierheim Kitzingen sehr gelegen, wie Vizevorsitzender Dieter Model ausführte. Dort gebe es für drei Festangestellte und drei Mini-Jobber tagtäglich 22 Hunde, 22 Katzen und ein Kaninchen zu betreuen. Derzeit gibt es keine Kranken- und Quarantänestation, zudem steigen die Kosten. Eine neue Gebührenordnung für Tierärzte sorge für weitere Verknappung der vorhandenen Geldmittel. Die Pauschale der Kommunen decke also die Kosten nicht mehr ab, erklärte Vorsitzende Sharon Hawkins, zumal auch Tiere aus der Ukraine aufgenommen wurden.

Der Kindergarten Haus für Kinder und seine zehn Mitarbeitenden wollen für den Betrag verschlissene Sonnenschutzschirme im weitläufigen, eher parkähnlichen Garten erneuern, erklärten der Vorsitzende Peter Laschimke und Erzieherin Alexandra Pfennig.