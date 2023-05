Rechtzeitig vor der Schwimmbad-Saison beschäftigte sich der Gemeinderat Martinsheim mit den Eintrittspreisen für das Freibad in Gnötzheim. Dabei wurden auf der Sitzung in der alten Schule in Martinsheim die meisten Preise unverändert belassen, da sich der Rat einig war, dass sich ein Defizit ohnehin nicht vermeiden lässt.

So kostet die Tageskarte für Kinder ab sechs Jahren weiterhin zwei Euro, für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Auch die Dutzendkarten für die aktuelle Saison kosten wie im Vorjahr 24 Euro für Erwachsene und 18 Euro ermäßigt. Einzig die Jahreskarten für Erwachsene steigen von 30 Euro auf 35 Euro und für Familien von 60 Euro auf 65 Euro. Die Jahreskarte für Schüler und Studenten bleibt bei 25 Euro.

Am Pfingstwochenende will die Gemeinde das unbeheizte Freibad eröffnen, sofern das Wetter es zulässt. Die meisten Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen, kürzlich wurde das Becken neu gestrichen, so dass demnächst Wasser eingefüllt werden kann, informierte Bürgermeister Rainer Ott. Die Aufsicht wird wieder von der Wasserwacht Gnötzheim übernommen, wofür die entsprechenden Verträge unterzeichnet wurden.

Beanstandungen bei Abnahme des neuen Baugebiets

Für die Kanalbefahrung in Gnötzheim fehlen nach wie vor die Ergebnisse, erläuterte der Bürgermeister auf Nachfrage. Die Gemeinde will nun zumindest die vorhandenen Teilergebnisse anfordern, um mit der Planung von eventuell nötigen Maßnahmen beginnen zu können.

Bei der Abnahme des neuen Baugebietes in Gnötzheim wurden einige Beanstandungen festgestellt, berichtete Ott. Nun wird auf ein Angebot der Baufirma gewartet, wie und wann diese die Mängel beheben will.

In Gnötzheim wurde dem Umbau eines Büro- und Mehrfamilienhauses zu einem reinen Wohngebäude sowie dem Abbruch eines Nebengebäudes zugestimmt. Dadurch sollen vier neue Wohneinheiten entstehen, so dass das Gebäude dann insgesamt sieben Wohnungen beherbergt. Eine Wohnung im Erdgeschoss wird dabei rollstuhlgerecht umgebaut.

Musikschule Marktbreit bekommt mehr Geld

Dem geplanten Neubau eines kleinen Gewächshauses neben einem Wohnhaus in Enheim stimmte der Gemeinderat zu. Die endgültige Genehmigung muss jedoch das Landratsamt erteilen, da die maximal erlaubte Grenzbebauung von insgesamt 15 Metern dadurch überschritten wird.

Der Gemeinderat stimmte außerdem zu, dass die Musikschule Marktbreit ab dem Schuljahr 2023/2024 einen Zuschuss von jährlich 145 Euro statt bisher 125 Euro pro Schüler von der Gemeinde erhält. Aus Martinsheim erhalten derzeit nur drei Schüler dort Musikunterricht, erklärte Ott.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist voraussichtlich am Montag, 19. Juni.