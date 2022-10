Nach dem Motto "Ortsübergreifend zusammenhalten, unterstützen und helfen" absolvierten Mitte Oktober eine Feuerwehrfrau und 17 Feuerwehmänner aus Prichsenstadt, Stadelschwarzach und Järkendorf mit Bravour das Feuerwehr Leistungsabzeichen.

Die Leistungsprüfung Wasser- und Löscheinsatz wurden von den Feuerwehren in allen Stufen abgelegt, von Bronze (Stufe 1) bis hin zu Gold-Rot (Stufe 6). Die ortsübergreifende Ausbildung im Feuerwehrdienst der Großgemeinde Prichsenstadt bewährt sich immer mehr und ist auch von einer immer größer werdenden Notwendigkeit. Gerade untertags, wenn viele Aktive berufsbedingt nicht vor Ort sind, ist eine Zusammenarbeit über den Dorf-Grenzen hinweg unerlässlich, um stets die erforderlichen Ausrückstärken im Einsatzfall gewähren zu können.

Ausgebildet wurden die Feuerwehrfrau und die 17 Feuerwehrmänner für diese Prüfung von den Kommandanten Werner Schättler, Patrick Schubert, Michael Hofmann, Christian Pauli und Johannes Biegner, sowie Kreisbrandmeister Martin Ebert. Gleich drei Kreisbrandmeister (Ralf Baussenwein, Michael Sturm, Martin Ebert) schauten am Prüfungstag in ihrer Funktion als Schiedsrichter genau auf alle Beteiligten und ihre Aktionen rund um den Übungs-Löschangriff. Es konnten keine Abweichungen festgestellt werden, die Prüfung wurde von allen fehlerfrei absolviert und somit ist man nun bestens gerüstet für den Ernstfall in der Großgemeinde Prichsenstadt.

Die erfolgreichen Aktiven: Johannes Biegner (Järkendorf – Stufe 6), Andreas Ebert (Järkendorf – Stufe 5), Werner Schättler (Prichsenstadt – Stufe 4), Christian Pauli, Julian Ott, Maximilian Freund, Alexander Schmitt (Prichsenstadt – Stufe 2), Thomas Ebert, Patrick Schubert (Stadelschwarzach – Stufe 2), Valentin Herold, Benedikt Herold (Järkendorf – Stufe 2), Nadine Hassold, Mike Heming, Sven Loebl (Prichsenstadt – Stufe 1), Patrick Abel, Constantin Appold, Felix Mandel (Stadelschwarzach – Stufe 1), Luka Hofmann (Järkendorf – Stufe 1).

Von: Dominik Berthel (Presseverantwortlicher, Freiwillige Feuerwehr Stadelschwarzach)