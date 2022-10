Ein spezieller Ausbildungstag der Freiwilligen Feuerwehr für die Wald- und Flächenbrandausbildung fand in Michelfeld statt. Als Referenten und Ausbilder, waren Mitglieder des Gemeinnützigen Vereines @Fire bei der Feuerwehr in Michelfeld zu Gast und bildeten einige Feuerwehrkräfte aus Michelfeld und Marktsteft in Sachen Flächenbrände aus. Am Vormittag gab es eine theoretische Ausbildung in Taktik, Vorgehensweise und Arten von Bränden auf landwirtschaftlichen Flächen, Ödland, und Wälder. Am Nachmittag wurde das theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt. Es fanden hierzu einige Übungen mit Handwerkszeug, Schlauchmaterial und Fahrzeugen statt.

Von: Michael Kraft (1. Kommandant, Freiwillige Feuerwehr Michelfeld)