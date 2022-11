44 Jahre war Manfred Krapp Vorsitzender der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO). Beim Faschingsauftakt der Narrengilde am Samstag wurde der langjährige Gesellschaftspräsident zum Ehrenpräsidenten ernannt. Sein Nachfolger Konstantin Kraus zeichnete das Faschingsvorbild aus und würdigte dessen Verdienste rund um den Verein und den Karneval.

"Wir sind dir dankbar, dass du uns immer noch mit Rat und Tat zur Seite stehst", wandte sich Kraus unter großem Applaus im KVO-Heim an seinen Vorgänger. So bleibe ihm nach der Arbeit immer noch etwas Luft zum Atmen, so Kraus. "Wir wissen nicht, was die Zeit noch bringt. Nehmt alles leicht und doch beschwingt!", forderte der junge Vorsitzende bei seinem Auftaktdebüt seine Mitstreiter auf, nicht Trübsal zu blasen in einer schwierigen Zeit. Kraus gab zu Beginn der fünften Jahreszeit die Devise für das närrische Leben im Dorf in den kommenden Monaten aus: "Das Leben ist zu kurz, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht glücklich machen."

Nach dem Einzug der Garden und des Tanzmariechens Viktoria Thaler mit den Trainerinnen Anna-Lena Kopala und Lisa Krämer sowie den Elferrätinnen und Elferräten gab es den Sessionsorden "Popcorn-Tüte", kreiert von Emil Edres, für einige Gäste. Mit der zweiten KVO-Präsidentin Barbara Staudt an der Spitze, die selbst seit Jahren als erfolgreiche Trainerin fungiert, gaben die Mädchen und Frauen eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens. Barbara Staudt und Martin Seufert erhielten für ihren Einsatz eine Auszeichnung des Fastnachtsverband Frankens, überreicht von Jürgen Förster.

Ehrungen bei der KVO

Der Vizepräsident der Föderation Europäischer Narren Gerhard Fiedler verlieh den "Narr von Europa in Bronze" an Leon Kraus und Ramon Lorenz. Zwei Jahresorden gingen an Konstantin Kraus und Leonie Gaillus. Bei den internen Ehrungen der KVO wurden Kurt Fierlings und Inge Wanka für 44-jährige Treue ausgezeichnet.

Seit 33 Jahren sind Sabine Hiebsch, Elfriede Kleinlein-Feuerbach, Manfred Krapf, René Prestele und Adolf Schmitt dabei.

Für 22 Jahre geehrt wurden Daniel Achtmann, Joachim Haas, Martina Krapf, Anja Rückert und Annabel Werner, für elf Jahre Franziska Blattner, Dieter Keller, Frank Langhirt, Felix Rößner und Steffen Wohlfahrt.

"Ich bin optimistisch, dass die Session 2023 wieder eine tolle Zeit wird", blickte Sitzungspräsident Torsten Müller nach vorne. Die Vorbereitungen für die drei Faschingssitzungen am 14., 21. und 28. Januar laufen auf Hochtouren. Ein Kinderfasching soll am 5. Februar stattfinden. Nächster Event ist der Glühwein-Abend am 17. Dezember am Vereinsheim.