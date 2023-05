Ein Vereinsjahr mit extremen Höhen und Erfolgen, aber auch Enttäuschungen und Tiefen, erlebt der FC Geesdorf derzeit. Bei der Jahreshauptversammlung blickten die Verantwortlichen um Vorstand Harald Kober zum einen auf die sportlich großen Erfolge des Vorjahres zurück, die im Aufstieg des Dorfvereins in die Fußball-Bayernliga gipfelten. Das, so Kober, sei sicher der Höhepunkt gewesen.

Zwölf Monate später scheint der folgt nun die Ernüchterung, denn bereits vor einigen Wochen zog der 274 Mitglieder zählende Verein die Reißleine. Der aktuelle Tabellenletzte beschloss den freiwilligen Rückzug aus dem höherklassigen Spielbetrieb. Sportleiter Simon Weiglein führte in seinem Bericht die Gründe aus. Neben finanziellen Gründen basiere der Entschluss auf der Tatsache, dass kein Spieler aus Geesdorf mehr in der nächsten Saison für die erste Mannschaft auflaufen würde.

Höhere Ligen sind nicht zu stemmen

Der Neustart solle, so Weiglein, je nach Abschneiden der zweiten Mannschaft in der A-Klasse oder Kreisklasse erfolgen. Höhere Ligen. so Weiglein, ließen sich mit dem aktuellen Kader nicht stemmen, denn es verbleiben nur zwei Spieler aus der jetzigen ersten Mannschaft in Geesdorf.

Bei der momentanen Reservemannschaft, die in Spielgemeinschaft mit dem TSV Abtswind III antritt, hoffen die Verantwortlichen auf den Aufstieg in die Kreisklasse. Aktuell liegt man auf Platz zwei. Später gab Jugendleiter Martin Hahn einen Überblick über die Junioren-Fußballer, die in einer Spielgemeinschaft mit Wiesentheid und Abtswind aktiv sind. Hahn informierte über die jeweiligen Spielklassen, sowie die Spieler und Trainer, die der FC Geesdorf dort stellt.

In der Versammlung ließ der Vorsitzende Harald Kober zunächst das abgelaufenen Vereinsjahr passieren. 2022 fanden aufgrund der Pandemie weder der Lumpenball an Fasching, noch das Starkbierfest statt. Im Juni wurde der Festkommers zum 60-jährige Bestehen des Vereins mit einem Jahr Verzug nachgeholt. Die Kirchweih Ende November, sowie die Weihnachtsfeier, bildeten den Abschluss des letzten Jahres. Kober appellierte zudem an die Mitglieder, den Klub bei Veranstaltungen und im Sportbetrieb mehr zu unterstützen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Außerdem zeichnete der FC Geesdorf in der Hauptversammlung einige Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit aus. Im einzelnen waren das für 15 Jahre Matthias Adami, Patrick Beuerlein, Fabian Hahn und Gisela Seeger. Für 25 Jahre wurde Teresita Rost geehrt, seit 40 Jahren sind Petra Dennerlein, Eveline und Manfred Gensmantel, Edgar Küberich und Andrea Weiglein dabei. Seit 50 Jahren hält Werner Spath dem FC Geesdorf die Treue.