Wie Bertram Dehn, Geschäftsführer der Kitzinger Karnevalsgesellschaft KiKaG, am Freitagabend erklärte, gibt es das Brauchtum der Fastnacht in Kitzingen schon seit 1562, aber erst dieses Jahr erlebte das närrische Volk ein Novum: den erstmaligen Rathaussturm. In Oliver-Kahn-Manier präsentierte Bertram Dehn "das Ding" in Form eines symbolischen Rathausschlüssels. Diesen hatte Oberbürgermeister Stefan Güntner unter Druck des närrischen Volks herausgerückt.

Dehn führte die Menge von rund 100 Närrinnen und Narren an, die vors Rathaus marschierte mit dem Vorhaben, die Rathaushalle zur Narhalla zu machen. Doch Stefan Güntner entgegnete gelassen: "Meine Furcht habt ihr so nicht erregt." Schließlich aber gab sich der OB gesprächsbereit, denn die Stadt könne sich keine Schäden leisten, "vielmehr müssen wir unser Geld für die Stadtsanierung aufheben".

KiKaG liest dem OB die Leviten

"Wir kehren euch den Amtsschimmel raus", drohte Dehn unter dem Gejohle der Narrenschar von der KiKaG sowie der Unterstützung durch weitere Karnevalsgesellschaften aus Dettelbach, Rottendorf und Goßmannsdorf. Dehn las dem OB die Leviten als er bekrittelte, dass Kitzingen keine größere Stadthalle habe und die Kultur noch ausbaufähig sei. "Die Vereine, die sich im kulturellen Bereich engagieren, dürfen nicht verprellt werden", schimpfte der Anführer. Nach reiflicher Überlegung gab Güntner schließlich klein bei und lud das närrische Volk ein, die närrische Zeit gemeinsam zu feiern.

Am 11.11. um 11.11 Uhr hatte Vizepräsident Thomas Reichert am Narreneck im Schatten des Falterturms die fünfte Jahreszeit ausgerufen. Auf dem Marktplatz schunkelte das närrische Volk fleißig zu den Liedern des Albertshöfers Thilo Gernert und Elferrat und Schriftführer Horst Podschun moderierte die Taufe zweier neuer Elferräte und der KiKaG-Lady Kathleen Saft.

Die Zeremonie geriet zur Familiensache, wurden doch Podschuns Söhne Tobias und Thomas in den Stand eines Elferrats aufgenommen. Die Novizen und die Lady hatten mehrere Aufgaben zu bewältigen, wie einen Walzer hinzulegen, was Kathleen Saft beim Schneewalzer bestens gelang.