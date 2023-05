Der Stadelschwarzacher Sportverein steht nach wie vor gut da. Die Mitgliederzahlen passen, es gibt neben dem Herrenfußball weitere attraktive Abteilungen und zukünftig möchte man eine Lauf- und Fahrradfahrgruppe im Verein etablieren. Problemlos wurde auch ein neuer Vorstand gefunden. Neben Martin Fackelmann und Hermann Lorey wird zukünftig Rainer Mandel das DJK-Führungstrio komplettieren.

In den heutigen Zeiten einen Dorf-Verein ehrenamtlichen attraktiv, aktiv und somit zukunftsfähig zu führen, ist keine einfache Aufgabe. Es braucht ein engagiertes Team, welches stets mit neuen Ideen und Einsatz den Mitgliedern immer wieder aufs Neue ein ansprechendes Programm und Veranstaltungen anbietet, so der Vorsitzende Martin Fackelmann. In den letzten Jahren hat sich aus gastronomischer Sicht der Stadelschwarzacher Biergarten etabliert. Regelmäßig an ausgewählten Wochenenden öffnete die Sportheimterrasse und bietet den Gästen kulinarische Schmankerl wie die Schnitzel-Parade, den Pizza-Abend oder die Burger-Party.

Auch wurde einigen "Standard-Veranstaltungen", wie zum Beispiel der Vereins-Weihnachtsfeier, ein neues Gesicht verliehen mit mehr Fokus auf die Gemeinschaft und Geselligkeit. Sehr wichtig ist der Vorstandschaft auch die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Sportanlage samt Vereinsheim. Neben einer neuen Beregnungsanlange läuft aktuell die Installation einer Photovoltaik-Anlage, alles Investitionen für eine gute und sichere Zukunft des Vereins, so Fackelmann.

Damenfußball als Aushängeschild

Die Spielergemeinschaft im Herrenfußball mit dem TSV Prichsenstadt läuft nach wie vor sehr gut. Die Kooperation funktioniert und auch mit dem sportlichen Abschneiden ist man in Stadelschwarzach zufrieden. Ein weiteres Aushängeschild, und das schon seit mehreren Jahrzehnten, ist der Damenfußball in Stadelschwarzach. Passend zum Tag der Generalversammlung freuten sich die Fußball-Frauen, die aktuell in der Bezirksliga SW 02 spielen, über einen 7:1 Sieg.

Auch im Jugendbereich ist Stadelschwarzach aktiv in den verschiedenen Spielergemeinschaften der Großgemeinde Prichsenstadt. Darüber hinaus gibt es im Verein noch das Angebot von Faustball und Gymnastik. Für die Zukunft möchte man bei der DJK eine aktive Lauf- und Fahrradfahrgruppe etablieren. Regelmäßig wird es von den sportlichen Leitern das Angebot und die Einladung geben zu ausgewählten Touren durch die Region mit einem attraktiven Rahmenprogramm.

Ergebnis der Neuwahlen

Vorsitzende: Martin Fackelmann, Rainer Mandel, Hermann Lorey, Kassier: Josef Müller, Schriftführerinnen: Ellen Göllner, Sabrina Schulz, sportliche Leiter: Martin Krapf, Matthias Reichert, Beisitzer: Tabea Duttlinger, Thomas Ebert, Christof Kleedörfer, Markus Fick, Eugen Lorey, Stefan Reichert, Christian Lorey, Andreas Burger, Andreas Dietrich, Max Dietrich, Kassenprüfer: Anna Burger, Karl-Heinz Dietrich.