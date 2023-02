Zu betrunken zum Fahrradfahren

Am Sonntag gegen 1.45 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen, wie ein augenscheinlich betrunkener 46-jähriger Mann in Biebelried versuchte, mit seinem Fahrrad zu fahren. Die Person war laut Polizei so stark alkoholisiert, dass das Gehen beziehungsweise Aufsteigen schon schwerfiel. Ein Test zeigte 1,4 Promille an. Zur Unterbindung einer möglichen Straftat wurde die Fahrt mit dem Fahrrad verboten.

Fahrt unter Alkoholeinfluss: Bußgeld, Punkte und Fahrverbot

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist am Samstag gegen 23.35 Uhr ein 44-jähriger Seatfahrer in Biebelried angehalten worden. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, nun drohen ihm 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert

Ein 23- jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 19.30 Uhr in Kitzingen aus Unachtsamkeit einen Unfall verursacht. Der junge Mann parkte sein Fahrzeug vor seiner Unterkunft im Steigweg, sicherte jedoch sein Fahrzeug nicht gegen Wegrollen. Beim Verlassen des Opels rollte dieses gegen einen abgestellten Opel, an beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 850 Euro.

Wildschutzzaun in Markt Einersheim entwendet

Zwischen 1. und 17. Februar haben unbekannte Personen im Bereich Neubauhof 4 in Markt Einersheim Rollen eines Wildschutzzaunes von einer Lichtung gestohlen. Aufgrund der Größe der Rollen geht die Polizei davon aus, dass diese mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert werden mussten. Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert.

Geparktes Fahrzeug zerkratzt

In der Zeit vom 4. bis18. Februar ist ein im Hohlgraben in Kitzingen geparkter BMW von einer unbekannten Person zerkratzt worden. Der Lack vom Fahrzeug wurde an der hinteren rechten Türe beschädigt, es wird von einem Schaden von 500 Euro ausgegangen.

Beim Rangieren auf Auto aufgefahren

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind rangierte am Freitag gegen 7.50 Uhr ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug. Er übersah dabei ein hinter ihm stehendes Auto und fuhr auf dieses auf. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Beim Ausweichen in den Graben gefahren

Aufgrund eines langsam fahrenden Lkw musste ein Autofahrer am Freitag gegen 7.35 Uhr zwischen Kaltensondheim und Kitzingen sein Fahrzeug stark abbremsen. Das Auto kam dabei ins Schleudern, touchierte ein Stationszeichen, landete rechts im Graben und musste abgeschleppt werden.

Metallzaun angefahren und geflüchtet

Bereits am Donnerstag zwischen 16.15 und 20.35 Uhr ist der Metallzaun eines Verbrauchermarktes in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind auf einer Länge von drei Metern beschädigt worden. Die verursachende Person fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Hauswand angefahren und geflüchtet

Ein Zeuge hat am Freitag um 10.05 Uhr an der Ecke Höllgraben/Wiesentheider Straße in Geiselwind einen Schlag wahrgenommen, konnte diesen zunächst jedoch nicht deuten. Später stellte der Eigentümer des Eckhauses einen frischen Schaden an der Hausfassade fest. Hier war offensichtlich ein Fahrzeug im Vorbeifahren hängen geblieben und geflüchtet.

Mobiltelefon in einer Spielothek entwendet

Ein Mobiltelefon der Marke Samsung ist am Freitag zwischen 15 und 16.30 Uhr in einer Spielothek im Holländerweg in Kitzingen gestohlen worden. Der Eigentümer legte das Telefon auf einem Automaten ab und hatte es zeitweise nicht im Blick. Der Beuteschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Unbekannte versuchen in Büroräume einzusteigen

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag haben Unbekannte wurde versucht in das Büro einer Steuerkanzlei in der Straße An der Staustufe in Kitzingen einzusteigen. Eine Reinigungskraft stellte frische Hebelspuren an einem Fenster fest. Ins Gebäude gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Der Schaden beträgt circa 200 Euro.

Außenspiegel eines Autos abgetreten

In der Nacht auf Freitag wurde in der Fleischmannstraße in Marktbreit an einem Mitsubishi der linke Außenspiegel abgetreten. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

Stromverteilerkasten in Wiesentheid beschädigt

Am Freitag, gegen 22.15 Uhr, wurde ein beschädigter Stromverteilerkasten am Eisenbergring in Wiesentheid gemeldet. Der Kasten wurde laut Polizeibericht aus der Verankerung gerissen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt.

Gartenmauer mit Graffiti beschmiert

Wiesentheid, Lkrs. Kitzingen: Zwischen 1. und 17. Februar ist an einer Gartenmauer am Eisenbergring in Wiesentheid schwarzes Graffiti angebracht worden. Dies geht aus dem Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen hervor.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen, Tel.: (09321) 141-0.