Da schlugen die weiblichen Herzen hoch beim Weiberfasching des 11. Kegel- und Karnevalsclubs (KKC) Sulzfeld. Sie beklatschten junge Gardetänzerinnen, johlten bei Auftritte verschiedener Männerballett-Ensembles und machten ordentlich einen drauf.

KKC-Präsident Bernd Hering bezeichnete seinen närrischen Verein "klein, aber fein" und er fand, dass sich die Sulzfelder sich hinter niemandem verstecken müssten – dem ist tatsächlich so. Denn der KCC ist keine offizielle Karnevalsgesellschaft, hat aber mit einer Prunksitzung, Kinderfasching und dem Weiberfasching drei stundenlange Sitzungen mit attraktivem Programm und allem was dazu gehört. Was seit Jahren der Fall ist, war auch heuer wieder so, bei allen Sitzungen war der Sportheimsaal prall gefüllt.

Wie es der Name schon sagt, waren die Frauen am Donnerstag unter sich, einzige geduldete Herren im Saal waren der Elferrat und die männlichen Bedienungen sowie die Bauchladenmänner Philipp Mengler und Uwe Hering. Sie sorgten dafür, dass der Stimmungspegel sich dauernd erhöhte, mit dem Verkauf von Hochprozentigem aus dem Bauchladen. So blieben weder Augen noch Kehlen trocken.

Viele Sympathien erworben

Die Büttenrednerin des Abends, Alexandra Podschun von der Kitzinger Karnevalsgesellschaft, zog über die Männer her und erwarb sich viele Sympathien im weiblichen Publikum. Generationen von Frauen hätten nicht geschafft, was das Handy geschafft habe: Dass sich die Männer zum Pinkeln hinsetzen.

Alexandra Podschun hatte ihren Mann im Schlepptau, der nur als verkleidete Bauchladenfrau mit in den Saal durfte. Für Belustigung sorgten auch die Elferratsspiele, bei denen Bar-Gutscheine zu gewinnen waren. Viele Frauen waren nicht mehr auf ihren Stühlen zu halten, als die Jungs aus der Markt Bibarter Alzibib die Tanzfläche enterten und für ihren ersten Tanz den AC/DC-Kracher Highway to Hell gewählt hatten.

Frenetisch forderte das Frauenvolk die weiteren Männerballett-Aufführungen aus Winterhausen, den bärenstarken Kesselringern aus Mainbernheim, vom gastgebenden KCC und den fidelen Kröpfern aus Iphofen. Den ganzen Abend herrschte eine ausgelassene Stimmung und der Lautstärkepegel ebbte kaum ab.

Für die Tanzrunden heizte DJ Steffen Süptitz dem närrischen Volk ordentlich ein und nach dem offiziellen Teil ging es an die Haifischbar.