Mit Ilse Aigner hatte der CSU-Ortsverband Albertshofen für seinen Festabend zum 50-jährigen Bestehen eine prominente Festrednerin. Die Landtagspräsidentin konstatierte, was sich in den vergangenen 50 Jahren in der Politik gewandelt hat. Sie fand, dass die Menschen in Deutschland froh sein könnten, seit 75 Jahren eine gut funktionierende Demokratie zu haben, wozu auch Parteien und Ortsverbände an der Basis gehören.

Aigner bemängelte, dass die Bundesregierung derzeit nicht mehr die wichtigen Themen anpackt. Sie riss viele Themen an und trat für die Gleichstellung von akademischer und beruflicher Bildung ein. Mittlerweile studierten an Universitäten und Hochschulen 40 Prozent der jungen Leute, die nicht die klassische Hochschulreife erlangt haben. Die Oberbayerin versicherte, dass das christliche Menschenbild Grundlage der politischen Arbeit sei.

Rettichessen hat überörtliche Anziehungskraft

Wie Bürgermeister Horst Reuther erinnerte, war der 27.Juli 1973 der Gründungstag der CSU Albertshofen und der damalige Bürgermeister und Kreisrat Kaspar Uhl war die Urzelle. Der erste Vorsitzende war der spätere Bürgermeister Heinz Neubert. Der CSU-Ortsverband hat seit seiner Gründung viele Veranstaltungen durchgeführt, überörtliche Anziehungskraft hat seit 1986 das jährliche Rettichessen, das Franz Schwab und der ehemalige Landtagsabgeordnete Franz Brosch initiiert hatten. Als Albertshöfer Bürgermeister fungierte in der damaligen Zeit Leonhard Heilmann von den Freien Wählern. In seiner Geschichte sponserte der Ortsverband Spielplätze, Sitzbänke und den Kindergarten, aber auch die Kinderkrebsstation Regenbogen.

Die Frauen des Ortsverbandes schlossen sich der Frauen Union an und der Jungen Union wurde damals ein Zuschuss gegeben, um ihre eigene Organisation zu gründen. Der Ortsverband hatte in Heinz Neubert (1973 bis 1985), Franz Schwab (1985 bis 1999) und seit 1999 Heidi Plömpel erst drei Vorsitzende. Von einst sieben Gründungsmitgliedern hat sich die Albertshöfer CSU vor geraumer Zeit auf 52 Personen gesteigert, aktuell sind es noch 38.

Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Barbara Becker führte mit Ilse Aigner mehrere Ehrungen durch, dabei waren nach 50 Jahren auch die Gründungsmitglieder Heinz Herbert und Heinrich Uhl. Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden Gerhard Wenkheimer, Richard Konrad und Winfried Hebling ausgezeichnet. Weiter geehrt wurden für 40 Jahre Elfriede Dill, Reinhard Kahl, Werner Will, Gerlinde Herbert und Michael Will. Blumen gab es von Horst Reuther noch für die überaus engagierte und seit 1999 amtierende Vorsitzende Heidi Plömpel. Den Festabend umrahmten der Posaunenchor, der Männergesangverein und der Mundart-Kabarettist Sven Bach.