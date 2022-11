"Komm geh' mit mir nach Bethlehem..." – unter diesem Motto steht das Konzert am Sonntag, 11. Dezember, in der Autobahnkirche in Geiselwind. Die Sängerin, Liedermacherin und Gitarristin Suzan Baker bringt gemeinsam mit ihrem Duo-Partner, dem Gitarrenvirtuosen Dennis Lüddicke, neben deutschen und internationalen Advents- und Weihnachtsliedern auch Eigenkompositionen zu Gehör, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.