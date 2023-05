62.000 Euro: Mit diesem Betrag unterstützt die Bayerische Landesstiftung – neben dem Neubau einer Wohn- und Förderstätte der Blindeninstitutsstiftung in Kitzingen – drei Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Landkreis Kitzingen. Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), nach der Sitzung des Stiftungsrates in München mit.

Bewilligt wurde der Förderantrag einer Privatperson für die Sanierung eines Anwesens in der Herrnstraße in Mainbernheim in Höhe von 16.200 Euro. Die Förderung entspricht 7,4 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Fördermittel in Höhe von 18.600 Euro erhält ebenfalls eine privater Antragssteller für die Sanierung und den Umbau eines Anwesens in der Papiusgasse in Sulzfeld. Dies entspricht 7,2 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Auch die dritte Förderung kommt in der jetzigen Förderrunde einem privaten Vorhaben zugute. Die Bayerische Landesstiftung bezuschusst die Sanierung und den Umbau eines Anwesens in der Kirchstraße in Possenheim mit 27.200 Euro beziehungsweise 6,2 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.