Fasching ist vorbei, die Geldbeutel sind leer – deshalb waschen die Kitzinger Narren am Aschermittwoch ihre Geldbeutel. Denn in einem sauberen Portemonnaie, so sagt es ein alter Glaube, sammelt sich schnell wieder frisches Geld an.

Neben dem traditionellen Waschen und Aufhängen der leeren Geldbeutel am Narreneck direkt am Fuß des Falterturms stand für die Mitglieder und Freunde der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) auch noch das Heringsessen an. Damit endet eine Session , deren Höhepunkt die Verleihung des Schlappmaulordens an die Kabarettistin Luise Kinseher war.

Jetzt heißt es durchschnaufen, den Geldbeutel wieder füllen – und dann geht es ja auch schon bald wieder los: Am 11. 11. um 11.11 Uhr an gleicher Stelle. Das Bild zeigt KiKaG-Zeremonienmeister Franz Hildebrand nach erfolgreicher Geldbeutelwäsche.