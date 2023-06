Am Sonntag, 25. Juni, ist der Tag der Autobahnkirchen. In fast allen 45 deutschen Autobahnkirchen wird um 14 Uhr eine Andacht gefeiert und der Reisesegen gespendet. In der Autobahnkirche „Licht auf unserem Weg“ in Geiselwind wird diese unter dem Motto „Rast für die Seele“ von Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher erhalten kostenlos Hefte mit Gebeten und Liedern für unterwegs, mehrsprachige Reisesegen, geweihte Kreuze, Parkscheiben sowie ein Verzeichnis der Autobahnkirchen in Deutschland. Weitere Informationen unter www.autobahnkirche-geiselwind.de