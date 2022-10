Nur sieben Berufsfeuerwehren gibt es in Bayern – und für einen Tag waren es acht. Beim Berufsfeuerwehrtag waren die Jugendfeuerwehren aus Kitzingen, Repperndorf, Hoheim und Sickershausen für 24 Stunden im Einsatz, um den Alltag einer Berufsfeuerwehr nachzuerleben.

Hierzu gehörten natürlich vor allem die Einsätze, die zwar alle fingiert dargestellt wurden, jedoch wie in der Realität abgearbeitet wurden. Von kleineren technischen Hilfeleistungen wie einer Türöffnung oder einer Katzenrettung bis zu Großeinsätzen wie dem Brand einer Maschinenhalle, einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen oder einer Personenrettung aus dem Main wurde die volle Bandbreite von möglichen Einsatzszenarien einer Feuerwehr ausgenutzt.

Vorbereitet wurden die Übungen von den Jugendwarten sowie aktiven Mitgliedern der beteiligten Feuerwehren. "Gerade weil die Jugendlichen genauso oft üben wie die aktive Wehr, aber erst mit 18 Jahren zum Einsatz ausrücken dürfen, ist es uns wichtig, ihnen auch einmal den Einsatzalltag zu zeigen und sie so auf den aktiven Dienst vorzubereiten", sagte Kitzingens Jugendwart Dominik Stengel. Dem stimmte sein Hoheimer Kollege Manuel Fuchs zu: "Wegen Corona war der Übungsalltag der Jugendfeuerwehren in den letzten Jahren teilweise massiv eingeschränkt. Deshalb war es uns wichtig, ihnen jetzt nach der ersten Auflage des Berufsfeuerwehrtages 2018 wieder etwas Außergewöhnliches anbieten zu können." Sieht man die Begeisterung, mit der die Jugendlichen ihre Einsätze angehen, ist dies wohl mehr als gelungen. Insgesamt wurden während der 24-stündigen Schicht zwölf Einsätze abgearbeitet und dabei sechs Personen gerettet – eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Ergänzt wurde das Programm durch weitere Ausbildungen, ein Sportprogramm, gemeinsame Mahlzeiten und natürlich auch ausreichend Freizeit. Entsprechend schnell vergingen die 24 Stunden, sodass sich die Jugendlichen am Ende einig waren: "Das darf nicht die letzte Auflage des Berufsfeuerwehr-Tages gewesen sein!"

Von: Stefan Münch (stv. Vorstand Freiwillige Feuerwehr Kitzingen)