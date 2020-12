In der Dr.-Ida-Noddack-Straße schreiten die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte der Johanniter-Unfall-Hilfe voran. Noch im Dezember könne Richtfest gefeiert werden. Die Einrichtung zwischen dem Wohnquartier Mayersche Gärtnerei und dem Erba-Gelände soll im September 2021 eröffnet werden und 24 Krippen- und 50 Kindergartenkindern in je zwei Gruppen Platz bieten. Der zweigeschossige Neubau wird seit Juli in Holzbauweise errichtet, er soll höchsten energetischen Anforderungen gerecht werden. fö/Foto: R. Rinklef