Der Brand einer Wohnung sorgte am Donnerstag für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Um 21.50 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ketschendorfer Straße aus. Ein Wohnungsnachbar bemerkte vom Flur aus Rauchentwicklung aus der Wohnung eines 39-Jährigen und verständigte die Feuerwehr. Da sich niemand in der Wohnung befand, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür mit Gewalt. Das Feuer in der Wohnung hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Durch den Brand und die Löscharbeiten entstand Schaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe hat wahrscheinlich den Brand ausgelöst.

Die Polizei ermitteln gegen den 39-jährigen Wohnungsinhaber wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden. Verletzt wurde niemand. pol