Ach, du schöne Ferienzeit! Die neun Kinder der Heilpädagogischen Tagesstätte für Schulkinder der Diakonie in Coburg bedanken sich bei allen, die ihnen diese unvergesslichen drei Wochen möglich machten. "Ganz besonders war für uns die Höhlentour in Muggendorf", schreiben sie in ihrem Bericht für die Presse. Danny (Mitarbeiter bei Aktivreisen), der Gruppenführer, rüstete sie mit Stirnlampe und Helm aus, und dann konnte es auch schon losgehen. Sie robbten durch enge Tunnel, durch Wasser und Matsch und stiegen über metertiefe Löcher. Als sie nach über zwei Stunden wieder Tageslicht erblickten, waren sie erschöpft und nass, aber auch unheimlich stolz auf sich selbst. Ein weiterer Ausflug führte dagegen hoch hinaus. Die Kinder durften das erste Mal auf eine riesengroße Buche hochklettern. Bis zu 15 Meter trauten sie sich hinauf, natürlich waren sie gesichert. Sozialpädagogin Sandra Steiche hatte an einem Baum Klettergriffe und verschiedene Stationen angebracht. Die Kinder verbrachten auf diese Weise den ganzen Tag in den Bäumen.

Ein weiteres Highlight, welches ihnen die Soroptimistinnen durch ihre Spende ermöglichten, war das pädagogische Ponyreiten auf der "Willowcreek Ranch" in Gleußen. Jeder hatte ein eigenes Pony. Nachdem sie die Tiere geputzt und gesattelt hatten, sind sie alle zusammen ausgeritten. Von diesen Abenteuern zehren sie noch heute, längst zurück in der Schule. red