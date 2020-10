"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, leider müssen wir die Adelsdorfer Schlossweihnacht 2020 absagen." So beginnt eine Pressemitteilung, die Bürgermeister Karsten Fischkal an die Bevölkerung richtet. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, "doch die derzeit gültigen rechtlichen Vorgaben lassen einen Weihnachtsmarkt in der gewohnten Form einfach nicht zu", schreibt er.

Bei einem Treffen aller Teilnehmer des bisherigen Weihnachtsmarktes war das Stimmungsbild eindeutig. Von den anwesenden Vereinsvertretern sprachen sich 83 Prozent gegen eine Beteiligung am Weihnachtsmarkt unter den vorgegebenen Umständen aus.

Den meisten Teilnehmern war das Risiko zu groß, das sie übernehmen müssten. So kann niemand derzeit sagen, welche Auflagen sich noch bis zum ersten Adventswochenende ergeben und mit welchen Einschränkungen man noch zu rechnen hat. Auch der Schutz und die Gesundheit der eigenen Vereinsmitglieder und der Besucher war den Vereinen so wichtig, dass eine Teilnahme für sie nicht in Frage kommt, berichtet Fischkal.

Wörtlich fügt er dem noch hinzu: "Ich kann versichern, dass uns diese Entscheidung, den Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abzusagen, sehr schwer gefallen ist. Schließlich weiß ich, wie gerne die Vereine am Weihnachtsmarkt vertreten sind. Aber es lässt sich unter den gegebenen Umständen in diesem Jahr einfach nicht realisieren". red