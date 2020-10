Zum Leserbrief von Helmut Leicht, vom 26.9. " Altstadtbewohner Bürger 2. Klasse?: Nein, Herr Leicht, wir Altstadtbewohner sind keine Bürger 2. Klasse und wir lassen uns auch nicht dazu machen. Ich denke, eine Stadtverwaltung wird sich erst einmal ein paar wichtige Fragen stellen müssen:

Welchen Nutzen hat die Ableitung des Verkehrs von der Hauptstraße durch die engen Gassen? Welche Beeinträchtigungen der Anwohner werden in Kauf genommen? Welche Steigerung der Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz wird Bürger und Besucher erreicht? Welche Kriterien werden angelegt? Wie ist eine Steigerung des Aufenthaltsgenusses denkbar, wenn man gleichzeitig noch mehr Verkehr durch enge Gassen presst?

Nein, Herr Leicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entscheider dieser Maßnahme Elfenbeinturmbewohner sind, die den Bezug zum Wohnen in der kleinteiligen Innenstadt verloren haben, da sie selbst gar nicht in der Altstadt wohnen, sondern an der Peripherie, dass diese einer fragwürdigen Maßnahme zustimmen. Irene Peter, Ebermannstadt