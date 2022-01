Es ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass die Kaminkehrer auf dem Marktplatz in Coburg zum Jahresende Lose zugunsten des Vereins "Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern", den im Jahr 2005 der Bezirkskaminkehrmeister Jürgen Stricker gegründet hat, verkaufen. Seitdem ist der Verein bundesweit bekannt und kann auf über 800 Mitglieder bauen.

Die Aktion lief heuer wegen Corona etwas anders: Die Kaminkehrer/Glücksbringer wollten die Kinder nach ihrem Motto, "damit gesund werden keine Glücksache ist", unterstützen und baten um Spenden. So wurden Spenden bei Kunden, Privatleuten sowie Geschäftspartnern akquiriert. Erlöse aus Veranstaltungen und Glückstouren flossen in die Spende mit einem Gesamtvolumen von 20 000 Euro mit ein. Jetzt fand die Spendenübergabe statt. 10 000 Euro erhielt Dieter Wolf von der Tschernobyl-Kinderhilfe Neustadt bei Coburg. Und weitere 10 000 Euro nahm Uwe Rendigs für die Stiftung für krebskranke Kinder in Coburg entgegen. mst