Der FC Coburg zieht die Konsequenz aus der Corona-Pandemie und sagt seine Hallenturnierserie ab, und zwar unabhängig davon, ob einzelne Turniere unter Auflagen stattfinden dürften. "Denn die Gesundheit der Jugendlichen, Trainer und Betreuer, Helfer, Eltern und Zuschauer geht einfach vor", wie es Wolfgang Gremmelmaier, Vorsitzender der Vestekicker, kurz und prägnant begründet.

Zum fünften Mal sollten von Ende November bis Ende Januar die Jugend-Hallenturniere in der Pestalozzihalle und in der HUK-Arena stattfinden. Wieder war es den Vestekickern um Cheforganisator Christian Markus, stellvertretender Vorsitzender des FC Coburg, gelungen, erlesene Teilnehmerfelder mit echten "Hochkarätern" zusammenzustellen, etwa den Borussen aus Dortmund und Mönchengladbach, der TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig oder auch den bayerischen Bundesligisten.

Da derzeit nicht absehbar ist, dass sich die pandemische Lage schnell entschärft, ziehen die Vestekicker nun die Reißleine. "Ganztagesturniere mit vielen Zuschauern dürften letztlich schon an der regelmäßigen Lüftungsverpflichtung scheitern. Wir können ja nicht Mannschaften und Zuschauer im Stundentakt die Hallen räumen lassen", erläutert Christian Markus.

Hinzu kommt, dass viele der teilnehmenden Mannschaften mit ihren Spielern bei den Eltern der Vestekicker-Spieler übernachten sollten. "Wir reden hier über rund 200 Jugendliche, die immer zu zweit bei Gasteltern untergebracht werden sollten.

Bei den derzeitigen Kontaktbeschränkungen wäre dies gar nicht erlaubt", so Markus. Besonders bedauern die Vestekicker, dass ihren aktuellen U13- und U15-Jugendlichen samt Trainern mit den Bundesligaturnieren ein absolutes Highlight der fußballerischen Entwicklung - jedenfalls vorerst - entgeht, auf das die Nachwuchskicker schon lange heiß waren.

Großes Bedauern herrscht selbstverständlich auch beim Kassier des FC Coburg, Marcus Seiler. Denn die Hallenturnierserie mit den Einnahmen aus Eintritt und Verkauf leistet einen bedeutenden Beitrag, um die ganzjährige Jugendarbeit des FCC und die damit verbundenen Kosten zu finanzieren. Umso größerer Dank der Organisatoren gilt daher den vielen Sponsoren, die den FC Coburg trotz Ausfall der Turniere mit Spenden unterstützen und dafür sorgen, dass der Verein auf gesicherter finanzieller Basis die Corona-Krise überstehen kann.

Wolfgang Gremmelmaier: "Wir sind guter Hoffnung, dass sich die Lage im Frühjahr deutlich und nachhaltig verbessert und im Laufe von 2021 wieder Normalität einkehrt. Daher planen und organisieren wir schon jetzt mit voller Kraft für unsere Jugendlichen die Hallenturnierserie 2021/2022 - natürlich mit dem 'Who is who' des deutschen Nachwuchsfußballs!" ct