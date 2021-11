Auch in diesem Jahr spielten Schüler des musischen Zweigs des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums in verschiedenen professionellen Jugendorchestern in Bayern an wichtigen Positionen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Schule hervor.

So durften die Musiker Julian Heinz, Q12 (Posaune) und Nico Neubauer, Q11 (Fagott) nach erfolgreichem Probespiel beim "Festival der Nationen" als Mitglieder des vbw-Festivalorchesters, ein von der bayerischen Wirtschaft initiiertes und finanziertes Orchester, mitwirken. Das Konzept: Die Partien der Solokonzerte werden von internationalen Solisten besetzt. Erfahrene Dozenten wie Professor Wolfgang Gaag und Bettina Faiss bereiteten die jungen Musiker dabei innerhalb von drei Probenwochenenden auf die Konzerte in Fischen und Bad Wörishofen vor. Die insgesamt vier Auftritte wurden vom Bayerischen Rundfunk mitgeschnitten und konnten am 23. Oktober 2021 in der Sendung "On stage" nachgehört werden.

Auf dem Programm standen Werke von Mozart und Robert Schumann. Die Leitung hatte der Dirigent Professor Christoph Adt.

Daneben wirkte der Schüler Julian Heinz in den Herbstferien beim Kammermusikkurs des Bayerischen Landesjugendorchesters mit. Innerhalb des siebentägigen Kurses bereitete Professor Uwe Schrodi die insgesamt zehn Blechbläser des Orchesters auf die drei Konzerte im Kongregationssaal in Amberg vor.