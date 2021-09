Die erste Woche haben diese Kinder hinter sich und sie sind etwas besonderes: Sie sind die ersten, die an der Montessorischule Rhön-Saale in Münnerstadt eingeschult wurden. Die zehn Mädchen und zwölf Jungen strahlen nach ihrem ersten Schultag in der Montessorischule, über den sich auch die Klassenlehrerinnen Sabrina Stirtzel, Kerstin Kniewasser, Schulleiterin Janine Gutbier und Klassenlehrerin Mirjam Hofmann (von links) freuten. Foto: Florian Mellenthin