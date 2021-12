In diesem Jahr wurde der Adventskalender im Heimatspielhaus von Schülern und Schülerinnen der Klassen 10e, 10f, 11e und 11f der Berufsfachschule für Kinderpflege am BBZ Münnerstadt gestaltet. Angeleitet wurden sie von den Lehrerinnen Heidi Then und Lisa Appel im Fach "Werkerziehung und Gestaltung". Jeden Tag wird ein neues Fenster beleuchtet. Interessenten können Patenschaften übernehmen, die Einnahmen gehen an den Verein "Zukunft für das Heimatspielhaus". eik