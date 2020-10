Am Sonntag 8. November, können der Jahrmarkt im oberen Teil der Hauptstraße sowie der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt stattfinden. Dabei werden die Schutz- und Hygienevorgaben der Staatsregierung in allen Bereichen umgesetzt. Im abgegrenzten Marktbereich gilt zudem das Tragen von Mund-Nasenschutz sowie die geltenden Abstandsregeln, die auch in den Geschäften gültig sind. Der Jahrmarkt und der verkaufsoffene Sonntag beginnen um 12.30 Uhr. Der Marktsonntag ist mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr in der Innenstadt verbunden. Der Bereich ist komplett ab 12 bis voraussichtlich 19 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt es gilt, sowie ganztägig Parkverbot am Marktplatz und in der Oberen Hauptstraße. Für den Jahrmarkt wird die Obere Hauptstraße zwischen 10 und 19.30 Uhr komplett gesperrt.

