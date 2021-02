Die beiden Wellensittiche wurden wegen einer Allergie im Kulmbacher Tierheim abgegeben. Sie litten unter einem starken Milbenbefall, der aber inzwischen in den Griff bekommen konnte. Geboren sind Isolde und Peter Mitte 2020. Das Tierheim-Team sucht für die beiden Vögel ein gemeinsames zu Hause in großzügiger Voilerenhaltung. Wer Interesse an den beiden Wellensittichen hat, meldet sich bitte telefonisch im Tierheim unter der Telefonnummer 09221/91288 (bitte Anrufbeantworter benutzen), um einen Termin für ein erstes Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim