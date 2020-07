Infotafeln für das Weintal

Das Abt-Degen-Weintal liegt inmitten einer idyllischen Landschaft und lädt zum Wandern und Radfahren ein. Mit der Aufstellung neuer Informationstafeln ist nun auch der Landkreis Bamberg mit der Gemeinde Oberhaid und seinen Ortsteilen ins Weinanbaugebiet nach Unterfranken angebunden. Wanderwegebeauftragter Siegfried Karl hat in den letzten Wochen die Wanderwege entlang der Weinberge auf oberfränkischer Seite bis hin zur Schnittstelle zwischen Bier-und Weinfranken an der Kellergasse Unterhaid markiert und entsprechend ausgezeichnet. Die neu aufgestellten "Weinbergstafeln" informieren die Besucher an markanten Punkten in den jeweiligen Winzerorten oder an Weinbergen über die örtliche Gegebenheiten, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote. Weininteressierte können so einiges über die geologischen Voraussetzungen in der Region und deren Bedeutung für den Weinbau erfahren.

Bürgermeister Carsten Joneitis zeigte sich zusammen mit dem Vorstandsmitglied des Vereins "Abt-Degen-Weintal" Barbara Auer erfreut, dass jetzt auch praktisch die Umsetzung des Beitritts ins Abt-Degen-Weintal gelungen sei. Man könne die wunderbare Region, in der wir leben, mit Wandern, Schlemmen und Kultur neu entdecken. red